Serie A, 30esimo turno, anticipi del sabato

Si sono giocati, ieri, tre anticipi relativi alla trentesima giornata di massima serie in cui si sono registrate due vittorie esterna ed una casalinga. Blitz importantissimi, infatti, sia al vertice della classifica, che per la salvezza. In chiave Champions League, il Milan ha espugnato il Tardini di Parma per 3 a 1, mentre il Torino è andato a vincere in quel di Udine per 1 a 0. Successo interno, invece, per lo Spezia dei miracoli di Italiano che ha battuto il Crotone per 3 a 2. Parma e Crotone, oramai, hanno un piede in B. Quest’oggi si riparte alle 12,30 con Inter – Cagliari e poi a seguire altre cinque gare; il turno si concluderà solo domani sera con l’ultimo posticipo tra il Benevento e il Sassuolo.