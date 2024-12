CALCIOMERCATO NAPOLI: due piste calde per il ruolo di difensore, Conte scalpita

Dopo il fulmine a ciel sereno del serio infortunio a Buongiorno (per lui almeno due mesi di stop), il Napoli, sollecitato da Conte, cerca un difensore. Probabilmente ne arriveranno addirittura due se come sembra Rafa Marin , che non ha convinto nessuno, dovesse essere rispedito al mittente, ovvero al Real Madrid. Sarà probabilmente un mercato movimentato quello del Napoli sia in entrata, ma anche in uscita. Due difensori e un centrocampista e il minimo sindacale che invoca Conte. Anche Folorunsho è in uscita (piace a Lazio e Fiorentina), da valutare anche la posizione di Zerbin (su di lui ci sono il Monza e il Como) che chiede maggiore spazio e poi ci sarebbe Raspadori che nonostante non abbia mai sfondato a Napoli ha ancora diversi estimatori in Italia e all’estero. A proposito di Raspadori, piace soprattutto alla Juventus che potrebbe pensare di acquistarlo se ci fossero le condizioni giuste. Proprio dalla Juventus potrebbe arrivare il rinforzo difensivo di esperienza e affidabilità che rasserenerebbe Conte. Ci stiamo riferendo a Danilo Luiz da Silva, noto semplicemente come Danilo (Bicas, 15 luglio 1991), jolly difensivo (può agire da terzino o da stopper) capitano della Juventus e della nazionale brasiliana. Il 33enne difensore è in scadenza con il club bianconero a giugno, ma potrebbe liberarsi già a gennaio visto il rapporto speciale che lo lega all’attuale allenatore azzurro. Un’altra pista da non trascurare è quella che conduce a Luiz Felipe (Colina, 22 marzo 1997), altro calciatore brasiliano naturalizzato italiano, ex Lazio e da poco svincolatosu dall’Al-Ittihad.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu