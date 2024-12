Infortunio Buongiorno – Conte perde un baluardo del reparto difensivo per un mese e mezzo, urge intervenire sul mercato invernale

Quandi si dice il destino. Tutti si domandavano, in questi giorni, come sostituire Buongiorno in caso di un raffreddore o un infortunio e come un fulmine a ciel sereno, ecco accadere il patatrac. L’ex granata, durante l’allenamento di ieri pomeriggio è caduto malamente a terra e si è infortunato gravemente, accusando una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Antonio Conte è rimasto basito dalla notizia che mette in allarme il club azzurro. Alessandro Buogiorno, baulardo insormontabile del pacchetto arretrato, dovrà restare fermo per almeno 45 giorni, il che significa che salterà le gare con Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Si spera che possa rientrare il 26 gennaio, al Maradona contro la Juventus. A questo punto, la società partenopea dovrà, necessariamente ritornare sul mercato. Del resto il ds del Napoli aveva già deciso di agire, a gennaio, per rinforzare il reparto di difesa, acquistando un centrale, ora, con questa brutta tegola, ob torto collo, per la partita con la Viola del 4 gennaio, ci dovrà essere già in campo il nuovo difensore centrale. Sul taccuino di Manna ci sono le prime due possibili soluzioni, ovvero il parametro zero Luiz Felipe e il capitano della Juventus, Danilo. Molto più complessa la trattativa che porta al polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal, ex Spezia. La pista dell’italo brasiliano appare la più percorribile; ventisettenne, cittadinanza italiana, ottima conoscenza del nostro campionato, avendo miltato nella Lazio in A per cinque stagioni e in B, un anno, con la Salernitana. Poi, altro dettaglio non di poco conto, non costerebbe nulla.