COPPA ITALIA – La Juventus si riscatta rifilando un poker al Cagliari e passa ai quarti di finale, dove troverà l’Empoli

Torna a vincere la Juventus di Thiago Motta che, in campionato, soffre di pareggite. Lo fa nel match degli ottavi di Coppa Italia, contro il Cagliari battutro, ieri sera, allo Stadium di Torino, per 4 a 0. Le reti sono state messe a segno da Vlahovic, Koopmeiners su punizione, Conceicao e Nico Gonzales. Dunque, in casa bianconera ritorna la tranquillità in seguito a questa buona prova della squadra dell’allenatore ex Bologna. Nella giornata odierna si disputeranno altri due incontri, infatti, alle 18,30 in campo Atalanta e Cesena, quindi, in serata la Roma affronterà la Sampdoria.