CALCIOMERCATO – Alessio Zerbin pronto a lasciare Napoli per approdare alla corte di D’Aversa, all’Empoli, cammino contrario per Ismajli

Il direttore sportivo del Napoli Manna ha quasi definito l’accordo con l’Empoli per la cessione, in prestito, dell’esterno Alessio Zerbin. Conte, intimo amico del tecnico della squadra toscana ha dato il suo placet al trasferimento del giocatore alla corte di Roberto D’Aversa. In realtà, questa trattativa potrà essere l’aggancio per chiuderne un’altra: si pensa, per sostituire l’ex granata al 28enne difensore di grande esperienza Ardian Ismajli, il quale aveva già un accordo di massima con il club azzurro per arrivare nell’estate prossima. Tuttavia, essendo sopraggiunto l’infortunio di Alessandro Buongiorno, fuori, come minimo per un mese, è subentrata la necessità di anticipare i tempi e portare l’empolese all’ombra del Vesuvio, a gennaio. Staremo a vedere l’evolversi del doppio affare tra il Napoli e la società del presidente Corsi, con cui ci sono ottimi rapporti.