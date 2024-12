McTominay: “Il Man United era la mia vita ma nessun rimpianto per aver scelto Napoli”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista all’edizione scozzese della BBC. Ripartendo dalla scelta di lasciare il Manchester United per indossare la maglia azzurra e giocare in Serie A: “È stata una decisione importante, ma in un certo senso anche piuttosto semplice. Ho visto tifosi appassionati, l’allenatore e i giocatori, in loro ho visto un’opportunità e l’ho presa. Non mi guardo indietro, sapevo che era ciò che volevo e non ho nessun rimpianto. Quando mi metto in testa una cosa, quella è. Nulla potrà riportarmi indietro”.

Prosegue McTominay: “Amo questo posto, amo i tifosi e i miei compagni di squadra. È stato un piacere condividere questo con Billy Gilmour ogni giorno, ci siamo aiutati molto. Andarmene da Old Trafford è stata una decisione mia, della società e dell’allenatore. Non è facile per un club prendere una decisione del genere con un giocatore cresciuto nel vivaio”.

Conclude quindi McTominay: “Il mio ultimo giorno a Manchester è stato complicato, soprattutto quando ho dovuto salutare tutti. Però il calcio e la vita sono così… Ho parlato poi con Ten Hag e mi ha espresso i suoi pensieri sulla situazione. Gli ho detto di ascoltarmi, che era la mia carriera e che ero lì per spingerla avanti. Dovevo seguire il mio istinto e fare ciò che volevo della mia carriera, senza lasciarmi frenare da fattori esterni. Amo il Manchester United da morire, è stato la mia vita per 22 anni ma ora si va avanti e al Napoli mi sto divertendo molto”.