Mignano, Mandato, Massimiliano Esposito, de Giovanni, Montervino e Petrazzuolo

NM LIVE – Mignano: “Sceglierei Rafa Marin al posto di Buongiorno, va valutato assieme ai titolari”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Chi al posto di Buongiorno? Rafa Marin senza dubbio, è qui proprio per questo. Poi il Napoli e Conte dovranno capire di che pasta è fatto questo giocatore che fin qui abbiamo visto pochissimo. Sono curioso di vedere lo spagnolo in una formazione collaudata, non in una estemporanea. Il Napoli però sotto l’albero di Natale ha trovato un regalo come Neres, speriamo possa trovare anche Rafa Marin. Kvara o Neres? Avere questo dubbio è solo un piacere. Neres ha dimostrato di valere i soldi spesi, Kvara e Politano poi sono altre due certezze. Solo buone notizie per una squadra che punta ai piani alti della classifica. Inter favorita dopo il 6-0 alla Lazio? L’Inter è la prima favorita per lo scudetto da sempre. L’Atalanta sta dando spettacolo, ma secondo me avrà delle battute d’arresto visti i tanti impegni. Il Napoli senza coppe può essere la prima antagonista dell’Inter”.

NM LIVE – Mandato: “Scudetto? Inter in pole, ma Napoli e Atalanta stanno facendo benissimo”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Chi al posto di Buongiorno? Direi Rafa Marin, un giocatore che non ha fatto vedere tutte le sue potenzialità. L’inserimento di Juan Jesus mi lascerebbe meno tranquillo. Rafa Marin fin qui l’abbiamo visto solo in alcune formazioni sperimentali, potrebbe rendere in un altro modo con tutti gli altri titolari. La valutazione del giocatore va fatta anche in una partita giocata al fianco di compagni esperti, il problema è che tra la coppia difensiva titolare e quella di riserva c’è una grande differenza e non dovrebbe essere così per una squadra di vertice. Kvara o Neres? Se sei una squadra di alta classifica devi avere tanti potenziali titolari, anche senza le coppe. Quando c’è abbondanza fa solo piacere all’allenatore. Inter favorita dopo il 6-0 alla Lazio? Non serviva questo risultato storico per capirlo, lo era già prima. Viene da un progetto di diversi anni e investimenti importanti, è normale che sia la prima favorita per lo scudetto. Napoli e Atalanta sono le novità, due squadre che stanno facendo una stagione straordinaria. Se l’Inter non vince è un fallimento”.

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli? L’infortunio di Buongiorno non ci voleva, in difesa la coperta è corta, Neres sta dimostrando di avere grande qualità”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Buongiorno? Fin qui era stato il migliore dei nuovi arrivati, ha rimesso in piedi una difesa che l’anno scorso ha fatto grande fatica. Si è messo in mostra sin da subito con le giocate e il suo carisma. Il suo infortunio non ci voleva, il gruppo può assorbirlo come fece dopo il ko di Lobotka o ha fatto di recente per Kvara, ma questo infortunio qui è più pesante. Rafa Marin ha giocato poco fin qui e Juan Jesus dà poche garanzie. Conte può trovare qualche soluzione alternativa, ma sicuramente sarà una novità che porterà delle difficoltà. Per fortuna si dovranno affrontare Genoa e Venezia, gare abbordabili sulla carta, ma con queste assenze servirà grande attenzione. Conte avrà molto lavoro da fare per schierare la migliore formazione possibile. Rafa Marin inserito nella formazione titolare potrebbe rendere meglio? Certo, è difficile inserirsi in una formazione stravolta per intero come accadde in Coppa Italia. Conte potrebbe averlo fatto per due motivi: sia per far vedere il reale valore della rosa e sia per dare spazio a tutti non appena ne ha avuto l’occasione, ma così facendo smuovi gli equilibri del gruppo. Contro l’Udinese c’erano ancora delle scorie da smaltire dopo i due ko con la Lazio, ma il Napoli doveva vincere e lo ha fatto. Ora va rimessa in piedi la difesa dopo questa brutta notizia. Neres? Ha dimostrato sin da subito le sue qualità tecniche e nell’uno contro uno, non ha trovato spazio solo perchè Conte ha scelto più volte Kvara e Politano per un discorso di equilibrio tattico. L’uno contro uno però conta molto e Kvara e Politano sacrificandosi tanto non sempre hanno avuto la giusta lucidità in fase offensiva. In avanti però ci sono tante alternative, la coperta invece è corta in difesa. Neres e Kvara assieme? Politano al momento è in una condizione spettacolare e fa le due fasi in modo perfetto quindi è difficile da lasciare fuori, qualora dovesse calare il suo rendimento allora si potrebbe schierare Neres da un lato e Kvaratskhelia dall’altro. Poi non dobbiamo insegnare nulla a Conte, lui saprà certamente come far rendere al massimo tutti. Scelte in difesa contro il Genoa? Di Lorenzo e Rrahmani sono certi di un posto, poi potrebbero esserci Rafa Marin o Olivera centrali, e poi Mazzocchi o Spinazzola sulla sinistra. Juan Jesus dà meno garanzie. Conte però vede i giocatori tutti i giorni, quindi sceglierà chi ora gli dà maggiore sicurezza”.

NM LIVE – de Giovanni: “Buongiorno ko? In panchina manca una valida alternativa, va acquistato in fretta un centrale di livello, l’obiettivo del Napoli è il ritorno in Champions, dobbiamo ricordarlo”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Buongiorno? Si concretizza l’incubo più grande dei tifosi del Napoli, ci fu paura già dopo la botta che accusò contro l’Inter a Milano. Lui, Lobotka e Kvara sono i tre giocatori fondamentali del Napoli, ma Lobotka e Kvara hanno dei sostituti validi alle spalle, in difesa invece manca un giocatore all’altezza in panchina. Conte, infatti, non ha quasi mai inserito nelle sue rotazioni Rafa Marin e Juan Jesus, i quali visti in coppia in Coppa Italia sono apparsi insufficienti. Vederne uno solo inserito nella formazione titolare potrebbe essere diverso, soprattutto contro Genoa e Venezia. Poi vedremo a gennaio come andranno le cose, ma se il Napoli vuole puntare in alto dovrà acquistare in fretta un nuovo centrale difensivo di livello, un co-titolare e non una riserva di livello inferiore. Un nome potrebbe essere Kiwior, al limite Ismajli che sta giocando già bene in Serie A, anche se giocare ad Empoli è diverso. Speriamo che la falla difensiva possa essere colmata nel frattempo per il match contro il Genoa, una squadra che crea poco in avanti. Il nome di Koulibaly è solo una suggestione? Se parliamo di Danilo possiamo parlare anche di Koulibaly, sono entrambi 33enni, ma l’ex azzurro guadagna una cifra esorbitante in Arabia. Tornerebbe volentieri e sarebbe super adatto, ma economicamente non la vedo sostenibile come trattativa. Neres? Il suo valore non si discute dal punto di vista individuale, ma il calcio è uno sport di squadra. Conte ne capisce più di chiunque altro ed è intelligente, quindi se Neres fin qui non aveva giocato tantissimo un motivo ci sarà. Credo sia una questione di equilibri: il brasiliano è fortissimo negli ultimi 30 metri, ma evidentemente non garantisce la stessa copertura di Politano, pur essendo molto più forte dell’italiano a mio avviso. Ma Politano copre una zona di campo più ampia e permette a Di Lorenzo di spingersi in avanti, cose che noi non vediamo da tifosi. Inter e Atalanta scaricano responsabilità dalle spalle del Napoli? Il Napoli non è stato costruito per vincere il campionato, non ha le alternative che hanno Inter e Atalanta. Il Napoli deve arrivare tra le prime quattro, il che vuol dire lasciare fuori almeno 3 delle altre 6 big presenti nelle prime 7 in classifica. Non è un obiettivo semplice, proprio per questo non vincere lo scudetto non deve assolutamente essere un dramma. La piazza deve sostenere la squadra ricordando l’obiettivo primario, ovvero il ritorno in Champions. La delusione per la mancata lotta scudetto fino alla fine, non un obiettivo primario a inizio stagione, non dovrebbe abbattere l’ambiente”.

NM LIVE – Montervino: “Conte potrebbe trovare delle soluzioni alternative per sostituire Buongiorno, servono 6 punti nei match contro Genoa e Venezia, Kiwior mi piace moltissimo”.

FRANCESCO MONTERVINO, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Pragmatismo o creatività per sostituire Buongiorno? Mi aspetto qualche novità con Conte in panchina, pur essendo un allenatore concreto è capace di inventarsi qualcosa di diverso. Abbiamo pensato spesso che Conte potesse fare la scelta più facile, in questo caso Juan Jesus, ma mi aspetto anche Olivera centrale e Spinazzola a sinistra o qualche altra variante. Non perchè non mi fidi di Juan Jesus, che però non sta rendendo granchè. Conte però potrebbe anche puntare su Juan Jesus per dare un segnale alla squadra. Filotto contro Genoa e Venezia? Pensare il contrario sarebbe sbagliato, fare 6 punti è obbligatorio se il Napoli vuole rimanere in lotta con Inter e Atalanta in vetta. Trattativa per Kiwior in difesa? Mi piace moltissimo, ma da due anni all’Arsenal gioca pochissimo quindi potrebbe non essere prontissimo fin da subito. Primo regalo di Natale per il Napoli? Deve essere un difensore assolutamente, Conte dovrà essere chiaro con De Laurentiis”. NM LIVE – Petrazzuolo: “Mazzocchi sarà a disposizione contro il Genoa, lavoro in palestra per Anguissa, Juan Jesus potrebbe sostituire Buongiorno, Kvara è entrato in campo con una fasciatura” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Siamo appena usciti dal centro sportivo del Napoli, abbiamo assistito ad una parte dell’allenamento. Mazzocchi ha recuperato, quindi ci sarà contro il Genoa. Vista l’assenza di Buongiorno è una buona notizia per la linea difensiva. Anguissa ha lavorato in palestra a causa di un leggero stato influenzale. La sensazione è che possa giocare Juan Jesus contro il Genoa. Conte ci ha augurato un buon pomeriggio, la squadra è apparsa serena e unita. La squadra nel primo quarto d’ora ha fatto qualche giro di campo e torello prima di proseguire con degli esercizi specifici. Kvara è entrato in campo con una vistosa fasciatura, ma camminava in maniera sciolta”.