GENOA vs NAPOLI – Conte recupera Mazzocchi ma contro i rossoblù, sabato, dovrebbe sostituire Buongiorno, il suo omologo Juan Jesus

Dopodomani, per la diciassettesima giornata di serie A, il Napoli scenderà in campo al Ferraris, nell’anticipo contro il Genoa. Ovviamente mancheranno Kvaratskhelia e Buongiorno, infortunati; se per il georgiano non ci sono dubbi che sarà rimpiazzato, nuovamente, dal brasiliano Neres, che ha impressionato moltissimo, a Udine, finora, non è ancora ufficiale il nome di chi sostiuirà il centrale di difesa ex granata. Conoscendo bene Antonio Conte, il quale non è intenzionato a rivoluzionare l’assetto tattico della squadra, molto probabilmente e nonostante sia in lista di sbarco, sarà Juan Jesus a giocare titolare al posto di Alessandro Buongiorno. L’ex Inter e Roma, infatti, rappresenta l’alter ego del numero 4 azzurro. Intanto, dall’infermeria, giunge una buona notizia: Pasquale Mazzocchi si è allenato col gruppo e quindi è abile ed arruolabile per la trasferta di Genova. Non si è allenato con i compagni, viceversa, Anguissa, reduce da un attacco influenzale. Non si è voluto rischiare una ricaduta, facendolo stare al freddo di Castel Volturno. tuttavia, il camerunense, al 99% sarà, al suo posto, sabato a Marassi.