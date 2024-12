RAFA MARIN – Il difensore spagnolo resta ai margini, Conte non lo schiererà, neanche a Genova, in sostituzione di Buongiorno

L’ex difensore del Real Madrid e dell’Alaves Rafa Marin,acquistato dal Napoli, l’estate scorso, resta ancora un oggetto misterioso, non c’è verso di vederlo all’opera, in campionato, neanche quando ci sono delle emergenze in difesa. Ciò significva che Conte non crede in lui. Mirko Calemme, corrispondente italiano del giornale spagnolo Diario AS, ha affermato che Rafa Marin è un buon giocatore e nella Liga ha fatto sempre bene, ricoprendo, talvolta, con buoni risultati, anche il ruolo di centrale sinistro. In serie A lo spagnolo non è giudicabile, né criticabile, dal momento che non l’abbiamo mai visto giocare se non nell’assurda gara con la Lazio in Coppa Italia, dove, nel disdastro generale, non fu certamente il peggiore in campo. L‘auspicio, pertanto, è quello di vederlo all’opera in futuro. Non è possibile bocciare un calciatore a priori.