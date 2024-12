Kvaratskhelia – Il georgiano si sta allenando, da solo, in palestra, col ginocchio fasciato, si spera di rivederlo almeno in panchina, col Venezia

Khvicha Kvaratskhelia, infortunatosi nel corso della partita di campionato, con la Lazio, al Maradona, continua il suo percorso di guarigione, allenandosi, da solo in palestra, col ginocchio fasciato. Antonio Conte e i tifosi azzurri nutrono una speranzella di poterlo rivedere in campo, anche se in panchina, per un eventuale subentro di una manciata diminuti, a fine anno, ovvero, domenica 29, nel match col Venezia, a Fuorigrotta. Ma è solo un’ ottimistica previsione. Ieri, l’esterno georgiano era a Castel Volturno e dopo il lavoro in palestra è stato in campo per svolgere una preparazione personalizzata. L‘apporto del fantasista azzurro, numeo 77 è fondamentale per la squadra di Conte, pur se Neres, che lo ha rimpiazzato sabato scorso, con l‘Udinese, abbia dimostrato, a tutti, di essere all’altezza della situazione, tanto da non far pesare la sua assenza. Naturalmente, il brasiliano sarà in campo anche dopodomani, a Genova, contro i rossoblù di Vieira.