ANTEPRIMA PARTITA GENOA vs NAPOLI – Domani, prova del 9 dei partenopei, al Ferraris, contro i rossoblù di Vieira

Dopo aver sconfitto l’Udinese, sabato scorso, in Friuli, il Napoli di Antonio Conte, privo due cardini della squadra, quali Buongiorno e Kvaratskhelia, cerca conferme a Marassi, contro il Genoa di Vieira, che dal suo arrivo in Liguria è ancora imbattuto, avendo raccolto, in sei partite, due successi e quattro pareggi. Inoltre il Grifone ha mantenuto la porta inviolata nelle recenti tre gare. Alla luce di questa situazione, il match, valido per la 17esima di campionato, si presenta abbastanza ostico, malgrado la differenza dei valori in campo sia netta. Gli azzurri, infatti, secondi in classifica, godono di una tecnica e di una qualità, che, con tutto il rispetto per i liguri. è ben altra cosa. L’allenatore di origine senegalese, naturalizzato, francese, peraltro ex giocatore di Inter , Milan e Juve, è arrivato sotto la Lanterna, tra lo scetticismo generale, eppure sta ottenendo risultati assolutamente positivi, del resto il pareggio ottenuto a San Siro, contro il Milan ne è la prova tangibile. Il tecnico del Genoa, per domani, potrebbe recuperare Ekuban ed Ekhator.In casa Napoli, il mister azzurro non ha ancora sciolto i dubbi sul sostituto dell’ex centrale granata. Il ballottaggio è tra lo spagnolo Rafa Marin e il brasiliano Juan Jesus, il quale pare favorito, mentre in luogo del georgiano, confermatissimo David Neres, migliore in campo contro i bianconeri friulani. Per il resto, tutto invariato. Dunque le possibili formazioni che calcheranno il terreno del Luigi Ferraris, divrebbero essere le seguenti:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, ( Rafa Marin), Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Veniamo ai numeri e alle curiosità del match tra azzurri e rossoblù: Le due contendenti di domani pomeriggio, si sono affrontate, in passato, in complessivie 124 sfide, tra serie A, B e Coppa Italia. Il bilancio pende a favore degli ospiti che si sono imposti in 47 occasioni, mentre 42 sono stati i risultati di parità. Per la cronaca, nelle recenti dieci gare, il Napoli, ha perso una sola volta, con 5 vittorie e 4 pari. L’ultima partita giocata a Marassi, risale al 16 settembre del 2023 e si concluse con un pareggio, per 2-2, con una spettacolare rimonta dei partenopei che riuscirono a riprendere il match, rimontando il 2 a 0 iniziale del Grifone. Dirigerà La Penna di Roma.