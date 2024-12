GENOA vs NAPOLI – Kvaratskhelia convocato da Conte, il georgiano, questo pomeriggio, sarà in panchina, a Marassi

Kwicha Kvaratskhelia ha recuperato velocemente dall’infortunio, difatti, ieri si è allenato col gruppo dimostrando di essere in buone condizioni fisiche. Pertanto, Conte ha pensato bene di convocarlo per la trasferta di Genoivas, contro i rossoblù. Il georgiano ha viaggiato con la squadra, e questo pomeriggio, al Ferraris siederà in panchina con Neres in campo al suo posto. Una possibile staffetta, tra i due, già annunciata dal tecnico leccese, ieri, in conferenza stampa. Dopo l’ottima prestazione di Udine il numero 7 azzurro sarà ancora titolare sulla fascia mancina e Khvicha seguirà la sfida da bordocampo, per, poi in caso di necessità, giocare uno scampolo di gara. Come già noto, il sosituto di Buongiorno sarà Juan Jesus, pur se a molti tifosi, questa scelta non è andata giù. Ma se l’allenastore ha preso questa decisione, significa che non considera Rafa Marin all’altezza, per cui si tratta di un’autentica bocciatura dello spagnolo, che probabilmente, a gennaio, andrà in prestito ad una formazione di media, bassa classifica. Molto interessato il Como di Fabregas.