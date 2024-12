Primo anticipodi A, 17esima giornata – Torna alla vittoria il Milan, battuto il Verona di misura, al Bentegodi

Nel primo anticipo di serie A, valido per la 17esima giornata, il Milan ha sconfitto il Verona, al Bentegodi, di misura, grazie alla rete realizzata da Tijjani Reijnders, il quale ha messo a frutto uno splendidi assist del francese Youssouf Fofana.Tuttavia, i rossoneri, ancora una volta, non hanno brillato di luce propria, disputando una partita confusionaria e zeppa di errori.Poi ci si è messo purel ‘infortunio di Rafa Leao, costretto a lasciare il campo, già nella prima frazione di gioco, per un risentimento al flessore. In virtù di questo tisultato, i rossoneri salgono a quota 26 in classifica, occupando la settima posizione. Quest’oggi, sono in programma altri tre anticipi: alle 15 ci sarà Torino – Bologna, di seguito, alle 18 scenderanno in campo Genoa e Napoli e infine, in serata si giocherà Lecce – Lazio.