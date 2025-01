De Laurentiis – Messaggio Augurale, per il nuovo anno, del presidente ai milioni di tifosi azzurri nel mondo

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione del nuovo anno, mediante il suo profilo X ufficiale, ha postato un tweet per i milioni di tifosi napoletani, estesi in tutto il mondo, in primis, per augurare un buon 2025 , quindi per ufficializzare l’obiettivo vero del club per questa stagione che, attualmente, vede la squadra di Antonio Conte in cima alla classifica, in compagnia dell’Atalanta. Qui di seguito, il post del massimo espente della Società:

“Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di salute, serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi sparsi nel mondo. La speranza è che il nuovo anno continui sulla scia della seconda parte del 2024 e che il nostro obiettivo primario ovvero di rientrare in Europa venga centrato con tranqwuilità.

Ovviamnente De Laurentiis non si è sbilanciato come ha fatto il tecnico leccese che ha dichiarato di non voler firmare per il raggiungimento del sempilce piazzamento tra le prime quattro ma di ambire sempre al massimo, sebbene consapevole che sarà molto difficile. I tifosi azzurri sono tornati a sognare, tuttavia, occorre restare coi piedi per terra e non fare voli pindarici che potrebbero porttare a forti delusioni. Nel caso si arrivasse s”olo” nei primi quattro posti, la missione dell’allenatore sarebbe compiuta e qundi bisognerebbe essere più che contenti.