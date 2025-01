Calciomercato – Si apre, stamani ufficialmente, la sessione invernale del mercato di riparazione, Danilo primo obiettivo azzurro?

Oggi 2 gennaio 2025, comincia, ufficialmente, il cosiddetto mercato di riparazione,, in cui, tuttavia, non si sono mai registrati acquisti o cessioni di un certo livello. Chi ha i giocatori buoni se li tiene stretti. Per quanto riguarda il Napoli, il Ds Manna tenterà di prendere dei rinforzi, specialmente in difesa, visto l’infortunio di Buongiorno e la quasi sicura parrtenza di Rafa Marin: uno dei nomi in cima alla lista di Conte è quello di Danilo della Juve, la quale non punta più sul brasiliano, come si evince da fatto che non è stato neanche convocato per la Supercoppa italiana, in Arabia. Il Club di De Laurenttiis, però, non intende dare alcun indennizzo alla società bianconera per un calciatore di 33 anni, per giunta, in scadenza di contratto, per cui attende che si arrivi ad una rescissione di contratto consensuale tra le parti. Qualora non andasse in porto l’affare, le alternative potrebbero essere Daniele Rugani, altra proprietà juventina ma, ora, in prestito all’Ajax, oppure lo svincolato Luiz Felipe ex Lazio. Inoltre servirebbe pure un centrocampista; si è parlato tanto di Pellegrini della Roma, una trattativa, a mio avviso, molto difficile e complicata, per tanti motivi, primo fra tutti l’esoso ingaggio di sei mln a stagione che percepisce in giallorosso. . Mah, staremo a vedere cosa succederà, sta di fatto che bisognerebbe affrettare iu tempi per il centrale di difesa, dal momentio che, in questo mese, gli azzurri saranno chiamati a degli impegni assai difficili e con il solo Jan Jesus in rosa, sarebbe un vero handicap.