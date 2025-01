Nuovo lutto nel mondo del calcio – Scomparso all’età di 80 anni l’ex Toro Aldo Agroppi

Ancora un lutto nel mondo del calcio italiano, è scomparso, infatti Aldo Agroppi, uomo perbene dai sani principi, ex calciatore e allenatore di 80 anni, cuore granata. Il decesso è avvenuto stmattina, giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino, in cui era stato ricoverato da qualche giorno e città dove era nato il 14 aprile del 1944.

Agroppi, cresciuto nelle giovanili del Piombino, è noto in particolare per le sue tantissime presenze con la maglia del Torino, squadra con cui debuttò, nella massima serie il 15 ottobre del 1967. Non ha mai nascosto il grande amore per la compagine piemontese ed aveva dichiarato di non aver alcun rimpianto per non aver vestito la maglia di club di rango. E’ stato allenatore del Pisa di Anconetani, della Fiorentina in Serie A, e poi Perugia, Padova e Como. Terminata l’avventura di allenatore, si era distinto nelle vesti di commentatore in Tv, anche sulla Rai. Tra poco più di qialche ora la salma di Aldo Agroppi sarà trasferita alla sala del commiato della Pubblica assistenza della cittadina toscana . Dalla nostra Redazione vanno le più sentite condoglianze alla famiglia.