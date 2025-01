LE INTERVISTE – Napoli, Stellini: “Giusto definire questa vittoria come importante. Per due motivi”

Queste le dichiarazioni di Cristian Stellini, vice-allenatore del Napoli:

Un commento sulla vittoria.

“Giusto definirla molto importante, per vari aspetti. Il primo è che eravamo su un campo difficile contro una squadra forte e dalla rosa molto ampia. E poi il secondo è che avevamo qualche defaillance e volendo dimostrare l’importanza del nostro lavoro e quanto ci seguono i ragazzi, è ancora più importante. Siamo contenti, ringraziamo tutto il gruppo di lavoro che ha dato solidità alla squadra nonostante le assenze”.

La squadra corre.

“Ci portiamo con noi grande energia dalla vittoria, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto da inizio anno. Siamo contenti perché anche chi ha giocato meno ha fatto una grande partita. Oggi ci sentiamo addosso questa maturità ma dovremo dimostrarla di partita in partita”.

Oggi è la ciliegina sulla torta della prima parte di stagione?

“Eravamo consapevoli di dover ricostruire qualcosa di importante e il merito va ai ragazzi, dal primo giorno hanno dato grande disponibilità, con voglia di tornare ai livelli abituali del Napoli. Non facciamo paragoni con le stagioni passate: stiamo guidando la squadra in un bel lavoro, che riempie di orgoglio. La partita di oggi dimostra che i ragazzi ci seguono”.

Spinazzola più alto è futuribile come idea? Può valergli una conferma?

“Abbiamo tanti giocatori e senza troppe partite non è facile far girare tutti. Proprio per questo bisogna fare complimenti a ragazzi come lui, Juan Jesus, Raspadori o Rafa Marin. Lavorano per migliorare loro stessi e la squadra, queste prestazioni danno senso. Spinazzola in quel ruolo ci è cresciuto, noi crediamo in tutti i nostri giocatori dando loro dei compiti che svolgono alla grande”.

