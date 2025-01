LA PARTITA – Fiorentina-Napoli 0-3, gli azzurri espugnano il Franchi

Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina al Franchi. Nel primo tempo apre le marcature Neres, nella ripresa vanno a segno Lukaku su rigore e McTominay.

PRIMO TEMPO

Al 15’ segna il Napoli con Oliveraa servito da Lukaku, ma il gol è annullato per posizione di fuorigioco dell’uruguaiano. Al 21’ cross di McTominay per Rrahmani che ci prova di testa, ma il pallone termina di poco fuori. Al 30’ passa in vantaggio il Napoli con Neres ne si rende protagonista di una grande azione: entra in area, scarta due avversari e con il destro spedisce il pallone in rete. Al 35’ segna la Fiorentina con Kean ma il VAR annulla il gol per fallo di mano. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Anguissa, dal dischetto non sbaglia Lukaku. Al 67’ arriva anche il terzo gol con McTominay. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Moreno (dal 59′ Colpani), Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora (dal 73′ Richardson), Adli (dal 79′ Cataldi), Parisi (dal 59′ Gosens); Beltran (dal 79′ Kouamè), Sottil; Kean. All. Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTomnay; Neres (dall’86’ Ngonge), Lukaku (dal 73′ Simeone), Spinazzola (dall’86’ Mazzocchi). All. Conte



Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Reti: 29′ Neres (N), 54′ rig. Lukaku (N), 68′ McTominay (N)

Ammoniti: 39′ Di Lorenzo (N)

Mariano Potena