Serie C, vittoria al cardiopalma (3-2) per il Benevento contro il Catania

L’ inizio del 2025 è al cardiopalma per i tifosi del Benevento. Nel match casalingo contro il Catania, valido per la 21^ giornata del girone C di serie C, gli uomini di Auteri mettono a dura prova le coronarie dei propri tifosi. Al 21′, dopo il vantaggio con un gol di Lamesta, che di piatto mette il pallone alle spalle di Farroni; al 27′ arriva il pari etneo con Inglese. L’attaccante, lasciato solo, capitalizza un assist di Jimenez e supera Manfredini.

È una sfida con diverse azioni e al al 48′ gli ospiti si portano in vantaggio con Jimenez che, dai 20 metri, disegna una parabola imprendibile per il portiere. La Strega non demorde e ha la forza di pervenire al pareggio con una stupenda sforbiciata di Lanini al 76′. Non è finita e Simonetti trova il gol decisivo al 78′: sugli sviluppi di un angolo, il colpo di testa di Pinato viene respinto dal portiere, ma Simonetti che si fa trovare pronto per il tap-in vincente.

Rischia grosso la Strega al 95′: il clamoroso passaggio all’ indietro di Viscardi diventa un assist per Inglese, ma è superlativo Manfredini che salva il risultato. Il Benevento e i suoi tifosi possono esultare.

Tabellino della gara

Benevento (4-2-3-1): Manfredini; Oukhadda, Berra (60′ Lanini), Capellini, Tosca; Talia, Viviani (66′ Acampora); Lamesta (80′ Viscardi), Manconi, Simonetti; Perlingieri (66′ Pinato). A disp. Giangregorio, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Agazzi, Borello, Ferrara, Carfora. All. Auteri

Catania (3-4-2-1): Farroni; Castellini, Quaini, Gega (55′ Lunetta); Raimo (61′ Guglielmotti), De Rose, Carpani (72′ Verna), Anastasio; Jimenez (72′ Di Tacchio), Stoppa (61′ D’Andrea); Inglese. A disp. Butano, Celli, Montalto, Allegra, Forti, Ierardi. All. Toscano

Arbitro: Sfira di Pordenone

Ammoniti: Tosca (BN), Talia (BN), Simonetti (BN), Jimenez (CT), Anastasio (CT), Gega (CT), Stoppa (CT), Quaini (CT).

Marcatori: 21′ Lamesta (BN), 27′ Inglese (CT), 48′ Jimenez (CT), 76′ Lanini (BN), 78′ Simonetti