EDITORIALE – A ritmo di samba gli azzurri mandano un chiaro messaggio all’Atalanta e all’Inter

Editoriale post Firenze. Il Napoli è tornato dal Franchi con una vittoria schiacciante sulla Fiorentina che, per lunghi tratti è stata ai vertici della classifica dall’alto delle otto vittorie consecutive conseguite poco tempo fa. Quindi, non una squadretta qualunque eppure gli azzurri di Conte, senza giganti come Buongiorno, Politano e Kvatskhelia, scusate se è poco, hanno fatto valere la loro grande qualità, la superiorità e il carattere inculcato dal migliore tecnico italiano. Non ci sono stati alibi per la Viola, letteralmente alla mercè degli ospiti, pronti a far tesoro degli errori avversari, come dei falchi. Neres, tra i migliori in campo, assieme ad un immenso Rrahmani e ad un grande Lobotka, ha dato il là al successo partenopeo per 3 a 0, con le asltre reti di Lukaku su rigore e di Mc Tominay, il qualle ha, definitivamente, affondato la barca dei fiorentini. Insomma, a ritmo di samba, Antonio Conte ed i suoi ragazzi hanno lanciato un chiaro messaggio alle rivali Atalanta ed Inter che, ora avranno la pressiione di rispondere al Napoli, oggi virtualmente campione d’inverno, con i suoi 44 punti in classifica. Naturalmente, il significatio del messaggio è che gli azzurri sono in lotta per lo scudetto, inutile nascondersi dietro un dito. L’allenatore dice e non dice ma ha fatto capire che non si accontenta mai del minimo obiettivo dichiarato da De Laurentiis. Ieri, la formazione di Conte è stata devastante, cinica e caparbia. Le assenze di tre colonne, al Franchi, non si sono minimamente avvertite, molti pensavano, addiittura, al peggio, senza l’apporto di quei giocatori, tuttavia, sono stati smentiti tutti ed ora saliranno pure sul carro dei vincitori. Conte ha saputo portare quella mentalità vincente che mancava, quella voglia di andare sempre più avanti per raggiungere il massimo. L’allenatore azzurro non si è affatto scomposto o lamentato per non aver a dispozione Buongiorno, Kvara e Politano, a cui auguriamo di tornare al più presto ed ha trovato subito le giuste soluzione per rimpiazzarli. Il suo imput all squadra è stato di non preoccuparsi e di scendere in campo a testa bassa e dare il tutto per tutto per vincere. Ovviamente i tifosi azzurri devono restare coi piedi per terra, senza fare voli pindarici, sognare è lecito, ma non vendiamo la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato. Oggi, occorre godere di questa splendida vittoria, con l’auspicio che questo 2025, sia alla stessa stregua della seconda parte dell’anno appena trascorso. Le somme si faranno, poi, alla fine. Sta di fatto però che le due compagini nerazzurre, se mirano a vincere il titolo, dovranno fare i conti con gli azzurri, questo è poco ma sicuro. I numeri parlano nettamente a favore dei partenopei: undicesima partita senza subire gol, miglior difesa del campionato con appena dodici i gol incassati, settima vittoria in trasferta su dieci partite giocate, una sola sconfitta, alla prima a Verona, dopodichè, ben nove risultati utili consecutivi, fuori casa, quattordici successi totali, due pareggi con Juve e Inter lontano da Napoli e tre sconfitte. Un curriculum, nel giorone di andata, che nessuno mai avrebbe potuto immaginare, alla vigilia della stagione. D’altronde, per chi l’avesse dimenticato il leccese rappresenta il numero uno al mondo nel far rinascere compagini disastrate, che trasforma in squadroni. Lo ha fatto, con la Juventus, col Chelsea. e con l’Inter, dove ha gettato le basi di un lavoro che tutt’oggi paga lautamente. Adesso, sta compiendo il miracolo con il Napoli reduce da un umiliante decimo posto, dopo aver vinto lo scudetto con Spalletti. Antonio Conte, in 180 giorni, ha spazzto via tutto, formando una squadra, a sua immagine e somiglianza che è in vetta alla classifica, il che ha fatto dimenticare, in fetta, il fallimento della scorsa stagione. Il vero eroe di questo squadra è senz’altro lui!