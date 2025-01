CALCIOMERCATO – Per Danilo la Juve pretende un indennizzo per lasciarlo partire, il Napoli non ci sta e la trattativa si complica

In questa sessione di calciomercato invernale il club azzurro, con il Ds Manna, ha come priorità assoluta l’acquisto di un difensore centrale pronto, che possa sostituire degnamente Buongiorno, in caso di necessità. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Danilo, centrale difensivo della Juve, adattabile in più ruoli ma la trattativa non è semplice. Il braasiliano ha un contratto in scadenza a giugno prossimo e quindi è in uscita ma il club bianconera non intende mollarlo senza un indennizo, cosa che il Napoli non vorrebbe pagare affatto. L’accordo col calciatore già vi è da tempo, tuttavia l’affare non decolla per il momento. Malgrado la Juventus, cedendo il suo cartellino, risparmierebbe la bella cifra di oltre quattro milioni di ingaggio, non c’è verso di convincere la dirigenza a dare via l’ex capitano a zero. Antonio Conte vede Danilo come il profilo migliore per la sua immensa esperienza, qualità e capacità di poter coprire i tutti i ruoli del reparto arretrato e, alla bisogna anche quello relativo agli esterni . Se non si concretizzasse, in questo mese, l’arrivo del brasiliano, se ne riparlerebbe a fine campionato, quando il difensore si svincorà dalla società bianconera.