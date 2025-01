SUPERCOPPA ITALIANA – Al Milan il prestigioso trofeo; esordio strepitoso per Concecao che, in pochi giorni, ottiene due successi contro Juve e Inter

Nella finale di Supercoppa italiana giocata in quel di Riad, in Arabia Saudita, i rossoneri del neo tecnico Concecao, si sono aggiudicati il prestigioso trofeo, vincendo, con una clamorosa rimonta, per 3 a 2 contro l’Inter, che già pregustava il quarto trionfo consecutivo nella manifestazione tricolore, dopo il 2 a 0 conseguito tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Dallo 0 -2 a il Milan è riuscito a ribaltare il risultato in suo favore col 3 a 2, giunto al minuto 93, tra l’incredulità dei nerazzurri di Inzaghi, che hanno subito la seconda sconfitta di fila nel derby della Madonnina, dopo il k o in campionato. L’arrivo dell’allenatore portoghese ha dato una scossa alla squadra dell’ex Fonseca che ha reagito alla grande al doppio vantaggio dei cugini ed ora si rituffa in campionato con un altro spirito e morale, per tentare di rientrare nel giro dell’Europa che conta. Debutto migliore sulla panchina del Diavolo, non ci poteva essere per l’ex giocatore di Lazio, Parma e Inter. Per la cronaca, le cinque reti del match sono state siglate da Lautaro Martinez, Taremi, Theo Hernandez, Pulisic ed Abrahamm ma il giocatore che ha cambiato totalmente la partita è stato Rafa Leao, subentrato nella ripresa.