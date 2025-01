Zazzaroni, Tacchinardi, Nicolini, Repice, De Maggio, Gragnano, Dionigi a Kiss Kiss Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha 16 punti in più rispetto alla passata stagione e se ci pensi sono un segnale impressionante. La squadra, poi, lancia segnali di forza, ad esempio a Firenze si è vista una squadra che ha concesso poco. Un giocatore come Lobotka non ce l’ha nessuno, è il cuore di questo Napoli. Poi è normare che Gilmour non gioca, perché ad un Lobotka così non si può rinunciare. Il gol di Neres è impressionante. Il Napoli non è una grande squadra, ma è una squadra molto ben allenata e sta crescendo. Vero che deve crescere e deve migliorare e gli mancano anche due/tre giocatori, ma può andare lontano. Danilo era un uomo di Allegri, credo che abbia pagato il fatto di essere il capitano di Max. C’era una volontà di chiudere con il passato”.

Alessio Tacchinardi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tanti giocatori del Napoli sono rimasti per Conte ed adesso tanti giocatori di buttano nel fuoco per lui. Conte è ossessionato dalla vittoria, il Napoli fa anche delle belle partite, poi è anche una squadra tosta che lotta ogni partita. Il carattere si vede, conosco Antonio, e ci vede come lavora nella testa dei suoi calciatori. Juan Jesus lo vedi che è trasformato, ce lo ricordiamo nella prima partita a Verona ed ora è sotto gli occhi di tutti, Antonio ha fame di vincere sempre e lui ti trascina. Se non hai leader nel campo hai bisogno di condottiero fuori. Conte ha dimostrato di essere un vincente. McTominay, attacca la porta, fa sempre gol, è fisico. Quando l’han preso ho detto: il Napoli ha fatto un colpo clamoroso. Giocatore fortissimo”.

Carlo Nicolini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres è un top player, sbaglia sempre molto poco. Son contento stia facendo vedere il suo valore in questa squadra che vuol vincere e c’è bisogno di più di un giocatore di alto livello per ruolo. Lui non è fumoso, sa quando combinare coi compagni e quando puntare l’avversario. Se tira in porta lo fa per far male e non per fare solo una bella giocata. Con noi faceva anche la fase difensiva. Dodò? C’era anche lui con noi allo Shakhtar, c’era lui in difesa e Neres davanti. Dodò doveva ancora completarsi come giocatore, mentre Neres era già un calciatore forte. Ho visto un Dodò in difficoltà con un super Neres”.

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres? Ha fatto un goal difficile a Firenze, i difensori mal digeriscono un attaccante che sposta la palla con velocità. Ha cercato lo specchio della porta ed ha calciato, mi ha impressionato anche il suo modo di interagire con Spinazzola e andava anche a coprire i compagni. Il Napoli ha dato un messaggio importante a Firenze, sono convinto che quando Conte si siede su una panchina se non vince arriva secondo. E’ successo spesso e quindi non è un caso. Ho visto calciatori importanti come Olivera e Spinazzola che hanno fatto una partita pazzesca. A quelli che sprecano del fiato e che parlano male di Lukaku dico lasciate perdere. Stiamo parlando di un calciatore che cambia le partite, non tutti quelli che si occupano di calcio sono allenatori”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Conte ha zittito tutti i soloni e i sapientoni del calcio, farebbero bene a stare tutti zitti, farebbero una figura migliore. Abbiamo una grande possibilità grazie a Conte che è quella di migliorarci. Ha puntato molto sulla fase difensiva, ha inserito Neres e lavora sulla fase offensiva. A chi boccia Meret, Lukaku, Anguissa etc dico state zitti. Tacete per un po’. Per esempio Folorunsho ha sprecato un’opportunità di carriera, non s’è fidato del lavoro con Conte e quindi ha scelto di andare a Firenze. Spinazzola? Sono convinto che anche se Kvara fosse stato bene avrebbe giocato comunque Spinazzola”.

Patrizio Gragnano, tifoso del Napoli presente al Franchi di Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ero al Franchi con la famiglia ed abbiamo assistito alla partita dalla tribuna. Sono un abbonato di Curva A e so stare allo stadio, conosco certe dinamiche e so cosa succede in certi contesti. Trovandomi in tribuna pensavo di trovare un ambiente più tranquillo, invece per tutta la partita siamo stati bersagliati con cori razzisti ed è stato brutto. Il clima che c’era in tribuna non era dei migliori, non potevamo esultare ai goal, ci sentivamo gli occhi addosso in modo molto palese. Nella parte alta della tribuna altri amici sono stati minacciati per aver fatto una foto al tabellone con risultato di 3 a 0. I miei figli hanno 12 e 15 anni. Quando siamo usciti dallo stadio non avevamo fatto alcun tipo di provocazione, c’era un’emittente napoletana e ci ha intervistati. I tifosi della Fiorentina ci hanno inveito contro e siamo stati 40 minuti all’interno dell’area protetta con la Digos. I tifosi della Fiorentina ha fatto il tifo per la propria squadra fino alla fine e questo gli va riconosciuto. Non è bello, però, che vengano fatti cori che col calcio non c’entrano nulla. Quando s’è trattato di essere solidali con gli alluvionati, con l’Emilia Romagna e anche la Toscana sono stati sempre esposti striscioni a favore. A Firenze c’è tanta gente perbene”.

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è ancora una squadra difensivista nonostante i tre goal che ha fatto. Vedo molta predisposizione da parte dei giocatori che si sacrificano per il loro allenatore. Ho visto Spinazzola ad uomo su un terzino rinunciando ad un attaccante, scelta che però poi ha pagato. Spinazzola è riuscito a tenere Dodò basso, quindi va bene così. La Fiorentina a destra ha sempre dato fastidio a tanti, col Napoli non gli è riuscito. Se diciamo che Politano fa il terzino non diciamo sciocchezze, però certe scelte stanno assolutamente pagando. Ad oggi penso che Conte stia facendo un lavoro fantastico, visto che l’anno scorso il Napoli subì più di 40 goal”.