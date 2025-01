Calciomercato – Folorunsho alla Fiorentina, Scambio Caprile – Scuffiet, primi due affari chiusi da Manna

Ore caldissime per il direttore sportivo del Napoli Manna, al lavoro per portare alla corte di Conte un difensore centrale esperto, come Danilo e un centrocampista, alter ego di Anguissa. Chiuse, per ora, soltanto due trattative minori, vale a dire, quasi fatto il trasferimento di Folorunsho alla Fiorentina e pronto lo scambio di portieri Caprile – Scuffiet. Per la cronaca, i due sono cresciuti nelle giovanili dell’Udinese. Simone Scuffet, attualmente portiere del Cagliari, 28enne, arriverà dalla Sardegna con la formula del prestito. Elia Caprile, dunque, andrà alla squadra sarda per giocare con continuità, visto che a Napoli, oggi come oggi, senza Coppe, avrebbe giocato soltanto in caso di infortunio di Meret. Firmerà un contratto col Cagliari fino al 2029, come dicevamo, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Per quanto riguarda Folorunsho a Firenze l’affare è concluso, però il centrocampista partirà per la Toscana, solo quando arriverà in Campania un altro centrocampista che potrebbe essere Fazzini dell’Empoli.