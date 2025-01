ANTICIPI DI SERIE A – Un sabato all’insegna dei pareggi, vince solo il Lecce, a Empoli

Nei primi cinque anticipi di serie A, relativi alla ventesima giornata, disputati tra l’altro ieri ed ieri, si sono registrati ben quattro risultati nulli: Infatti dopo lo 0 a 0 tra Lazio e Como,si sono divisi la posta in palio l’Atalanta con l’Udinese (0 a 0), in Friuli, il Torino e la Juve ( 1 a 1) ed infine, il Milan, a San Siro, contro il Cagliari.(1 a 1). Il dodicesimo pareggio dei bianconeri, su venti gare di campinato giocate, ha evidenziato l’incapacità della compagine di Motta, a saper gestire il vantaggio, la Juve si è fatta rimontare troppe volte e in quache caso è riuscita ad impattare all’ultimo minuto. Si tratta di un curriculum stagionale non all’altezza degli standard di una formazione pluriscudettata. Finora, l’ex tecnico del Bologna non hadato un’impronta tangibile come successo in Emilia. L’unico successo del sabato è stato conseguito dal Lecce, al Castellani; i salentini si sono imposti per 3 a 1 sull‘Empoli, facendo un grosso passo avanti verso la salvezza. Intanto, la domenica calcistica prevede altri quattro incontri: si comincia all’ora di pranzo con Genoa – Parma, poi alle 15 si affrontano Venezia e Inter, alle 18 vanno in campo Bologna e Roma e in serata c’è Napoli – Verona, con gli azzurri che potrebbero approfittare del risultato degli orobici, allungando il vantaggio, in caso di successo, fermo restando che i bergamaschi e l’Inter devono recuperare, rispettivamente uno e due partite. Il 20esimo turno avrà il suo eplogo, domani sera con il match tra Monza e Fiorentina.