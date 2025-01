EDITORIALE PREPARTITA – Stasera, grossa occasione per gli azzurri di allungare il vantaggio sulla Dea e sulle altre big

Editoriale prepartita Napoli vs Verona. In virtù dei pareggi registratisi negli anticipi del sabato di serie A, stasera il Napoli ha un’occasione ghiotta, in caso di successo sul Verona, al Maradona, di allungare il vantaggio, in primis sull‘Atalanta e poi su Juve, Milan, Lazio. L’Inter, questo pomeriggio, è di scena sulla laguna veneziana, per cui è pronosticabile, almeno, sulla carta, la vittoria dei nerazzurri; se cosi fosse le distanze rimarrebbero inalterate fermo restando che gli azzurri battano gli scaligeri. Inoltre, la squadra di Inzaghi ha due partite in meno, vincendo le quali metterebbe nel carniere sei punti che sconvogerebbero la classifica attuale. Ma, per ora, è solo un’ipotesi. Sta di fatto che gli uomini di Antonio Conte non possono fallire tale opportunità irripetibile. La speranza è che Di Lorenzo e compagni non abbiano un contraccolpo psicologico, a causa della vicenda Kvaratskhelia, oramai vicinissimo all’addio. Un comportamernto, quello del’azzurro, che ha deluso moltissimo l’allenatore leccese che non si aspettava, per questa stagione, un simile voltafaccia. Ma si sa, nel calcio vale esclusivamente il vile denaro e non, come un tempo, l’amore per la maglia, I dieci milioni di ingaggio offerti dal Psg al georgiano rappresentano un ottimo motivo per lasciare Napoli. Del resto, già da qualche tempo si notava che il numero 77 aveva la testa da un’altra parte, si vede il richiamo del club parigino lo distaeva eccome. Ma tant’è, non è il caso di fare drammi, non ci siamo abbattuti alla partenza di campioni come Cavani, Lavezzi, Higuain, Osimhen e non lo faremo adesso. La squadra, pur senza Kvaratskhelia, con Neres in campo ha dimostrato di non risentire minimamente della sua assenza, ragion per cui, io sono ottimista e sono certo che l’occasione di allungare sarà presa al volo dalla prima in classifica. D’altronde gli azzurri devono prendersi la rivincita del match di andata, cancellando l’umiliante sconfitta per 3 a 0 patita ad agosto, al Bentegodi.