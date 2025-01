Statistiche – Quindicesima vittoria in campionato del Napoli di Conte, nessuno ha fatto meglio degli azzurri

Con il successo sul Verona, di ieri sera, a Fuorigrotta, il Napoli ha ottenuto la quindicesima vittoria in 20 gare di campionato, nessun’altra squadra ha fatto meglio degli azzurri; soltanto l’Inter con 13, potrebbe eguagliare la compagine di Conte se vincesse entrambe le partite da, recuperare contro Bologna e Fiorentina, il che può pure succedere ma non sarà semplice, vista la caratura delle due antagoniste da affrontare. Per la seconda volta, in questa stagione, i partenopei hanno inanellato ben cinque vittorie di fila, inoltre vantano la miglior difesa d’Europa, assieme all’Atletico Madrid del Cholo Simeone, con sole 12 reti al passivo, in più quello contro i veneti, è il dodicesimo clean shit del torneo. Soltanto le reti realizzate, 32, sono nettamente inferiori alle rivali Inter e Atalanta che vantano rispettivamente, al momento, 43 e 42 gol. Rispetto all’anno dello scudetto, gli azzurri, con 47 punti nel carniere, hanno sei punti in meno, infatti, all’epoca, erano 53 i punti conquistati, alla stessa giornata ma si tratta pur sempre di uno dei migliori punteggi di tutta la storia del club napoletano e naturalmente ci saranno ancora altre pagine brillanti da scrivere da qui a maggio., questo è l’auspicio dei milioni di sostenitori partenopei sparsi in tutto il mondo.