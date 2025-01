L’EQUIPE – Intesa raggiunta tra il Napoli e il Psg, accordo per 70 milioni di euro, solo pochissimi dettagli per il trasferimento del georgiano

Secondo quanto scrive, stamane, il quotidiano sportivo francese “l’Equipe“, il più in vista di Parigi. mancherebbero soltanto pochissimi dettagli per il trasferimento di Kvaratskhelia al Psg. A quanto pare il club dello sceicco Altani e la dirigenza partenopea hanno raggiunto un’intesa per la cifra di 70 milioni di euro cash, quindi senza alcuna contropartita tecnica, come voleva De Laurentiis. Tuttavia, per ora, non c’è ancora nulla di ufficiale; i legali delle due società sono al lavoro per limare gli aspetti economici dell’operazione. Il 23enne esterno mancino guadagnerà sui nove milioni a stagione, fino al 2029, ovvero cinque volte l’ingaggio che gli corrispondeva il Napoli, attualmente. Dunque, siiamo, finalmente, all‘epilogo di questa vicenda. Ora, occorrerà trovare, presto, un calciatore all’altezza di Kvaratskhelia, che senza dubbio è un top player. Voci di corridoio parlano di Garnacho, giocatore con doppisa nazionaslità, spagnola ed argentina, dello United, club che ha problemi finaziari e quindi è costretto a vendere i pezzi pregiati. Il Manchester ha sparato alto per il suo carlellino, infatti pretende 75//80 milioni, essendo un giovanissimo di soli venti anni ma di immense qualità. L’affare, però, a queste condizioni, non è semplice da portare a termine.