ANTICIPO DI A 21esima giornata – Ranieri sta ritrovando la sua Roma, battuto il Genoa, all’Olimpico

Nel primo anticipo di serie A, valido per la 21esima tornata di campionato, disputato ieri sera, all’Olimpico, la Roma di Claudio Ranieri, ha sconfitto il Genoa col risultato di 3 a 1, grazie alle reti di Dobryk, El Shaarawy e dell’autogol del portiere Leali. La squadra di Vieira ha, tuttavia tenuto testa ai giallorossi per un’ora, poi è calata e i padroni di casa hanno preso il sopravvento, incamerando i tre punti che portano un pò di serenità nell’ambiente. Il Grifone, dall’avvento del tecnico francese, per la prima volta, ha perso in trasferta. Ranieri sta facendo un buon lavoro, tanto è vero che è riuscito a ritrovare la sua Roma, seppur non ancora guarita del tutto. Nella giornata odierna sono in programma altri tre anticipi: alle 15 assisteremo a Bologna -Monza, quindi alle 18 a Juventus – Milan ed in serata ci sarà il piatto forte con Atalanta – Napoli, scontro diretto al vertice che ci dirà le vere ambizioni della formazione capolista. Buon sabato di calcio a tutti i tifosi!