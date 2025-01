Dino Zoff, Massimiliano Maddaloni e Pasquale Salvione a Radio Punto Nuovo

Zoff: “Conosco bene Conte e Oriali, ti trasformano qualsiasi gruppo in uno vincente. Juventus da Scudetto senza infortuni, Inter e Napoli attente alla risalita dei bianconeri”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Dino Zoff, doppio ex di Napoli-Juventus: “Quella di sabato sarà una partita determinante per i segnali che darà al campionato delle due squadre. Il Napoli sta molto bene, la Juventus anche, non è facile tirare fuori un pronostico. Il peso di Conte? Non si discute, è stato straordinario finora e parlano i numeri per lui. Buona parte di quest’andazzo positivo è dovuto decisamente a lui. È stato un mio giocatore in Nazionale, quindi conosco bene la sua personalità e il carattere che riesce a trasmettere a chi vicino a lui. E poi lasciatemi menzionare anche Lele Oriali, che conosco da tanti anni. Ha grandi meriti in come questo Napoli stia crescendo a vista d’occhio. Avere due uomini come loro in squadra, ti fa maturare e ti rende vincente. L’assenza di Kvara è stata assorbita senza nessun problema e questo la dice lunga sulle loro capacità. Neres sta facendo grandissime cose, senza far rimpiangere nessuno. Rimpianto Juventus? Senza infortuni magari avrebbe potuto dire la sua per lo Scudetto. Gli investimenti fatti sono stati importanti e Motta sta lavorando benissimo. In questa seconda parte di stagione sta risalendo e Napoli e Inter farebbero bene a stare attente. È ancora imbattuta e questo è un dato di fatto. Ha le qualità per migliorare subito. Meret contro Di Gregorio? Sono due ottimi portieri, sarà una sfida nella sfida molto interessante. Di Gregorio sta facendo bene, Meret è in una delle sue migliori stagioni da quando è a Napoli”.

Juventus, l’ex vice Maddaloni: “Conte cuore bianconero, ma farà di tutto per batterli! Col Napoli gara spettacolare, gli azzurri oggi possono andare ovunque e battere chiunque”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore della Juventus: “Da tifoso del Napoli non è mai una gara semplice quella contro i bianconeri (ride, ndr)… È una partita che ognuno vive a modo suo, ma il mio cuore è sempre stato azzurro. Poi il lavoro è pur sempre lavoro. Un qualcosa che potrei dire anche per Conte, ma a parti invertite. Tutti sappiamo che è legato ai bianconeri, ma ora è l’allenatore del Napoli e farà il possibile per batterli. La gara dell’andata fu molto chiusa e noiosa, ma quella era una squadra che stava ancora cercando i meccanismi giusti. Anche la Juve approcciò la gara più per non perderla, che per vincerla. Ora invece i momenti sono diametralmente opposti. Sono due squadre che vengono da un grande periodo di forma, sarà una partita spettacolare. Il Napoli oggi ha trovato una consapevolezza da grandissima squadra. Può andare in qualsiasi campo e dettare legge, portando a casa la vittoria: non mi sorprende, perché il lavoro di Conte è questo. Ha dato una personalità e un’identità al gruppo che può solo migliorare col passare delle partite. Lo Scudetto prima era un miraggio, oggi è un obiettivo certo da poter inseguire. Difensivamente il Napoli è migliorato a vista d’occhio, non solo dal punto di vista delle individualità, ma proprio come reparto. Quando tutta la squadra lavora bene, allora per i difensori diventa più facile intervenire. Juan Jesus ora ha un impatto completamente diverso, oggi ha vita semplice nell’essere efficiente e preciso in un reparto simile. È lo stesso concetto visto con il Napoli di Spalletti”.

CorSport, Salvione: “Garnacho? De Laurentiis non vuole commettere un errore già fatto con Sarri. Nessuna flessione senza Kvara e senza Buongiorno, è Conte il vero insostituibile”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il sì di Garnacho, che è convinto del progetto e ritroverebbe un amico e compagno come McTominay, già conosciuto a Manchester. C’è da accontentare lo United, che non è un’operazione semplice. Quest’anno vedo un De Laurentiis determinato, che non vuole compiere lo stesso errore commesso con Sarri, quando da primo in classifica non andò a rinforzare la rosa a gennaio. Ecco ora con Conte la musica è completamente diversa. Stesso dicasi per Danilo, visto che attendiamo sviluppi a breve. L’addio di Kvara pone l’accento su un calciatore che ora può arrivare più concentrato. Negli ultimi periodi il georgiano aveva già la testa altrove. Portando Garnacho in Italia, il Napoli eviterebbe problemi di lista e si assicurerebbe un giocatore destinato ad essere uno dei migliori esterni della Serie A. Senza Kvara il Napoli non ha accusato alcuna flessione, anzi l’inserimento di Neres ha dato una brillantezza migliore. Un qualcosa che ti fa dimenticare persino l’assenza di Buongiorno e questo testimonia una cosa: che nessuno ora ha il peso che ha Conte nelle dinamiche del Napoli. È il vero insostituibile di questa squadra. Napoli-Juventus? Il Napoli ora ha 17 finali, indifferentemente da chi avrà avanti a sé. Non ci sono e non ci saranno partite semplici. Ora tutti proveranno a dimostrare quello che valgono contro il Napoli. Battere la Juve potrebbe dare la decisiva consapevolezza di poter lottare per lo Scudetto. E questo fa aumentare l’autostima nei confronti della squadra. La cabala racconta già molte similitudini di calendario e di dinamiche con lo Scudetto di due anni fa e i tifosi del Napoli fanno bene a cercarle tutte. Molto dipenderà dagli episodi, ma la fortuna e la cabala fanno sempre comodo. La Juventus? Ora torna in campo in Champions, avrà una partita complicata e dovrà gestire il caso Vlahovic. Forse ci sarà subito Kolo Muani in attacco per la Juventus, che ha un potenziale enorme”.