ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs JUVENTUS – Partenopei chiamati ad un ulteriore esame per confermarsi leader del campionato

Meno 1 alla partita delle partite, per il Napoli capolista, guidato dall’ex bianconero Antonio Conte; dopo la brillante vittoria contro l’Atalanta, a Bergano, gli azzurri sono chianati, per la 22esima giornata, ad un ulteriore test, non certo facile, per confermarsi leader del campionato. Domani, nel tardo pomeriggio, al Maradona, al cospetto della “nemica” di sempre, la Juventus, dunque, un altro esame chiave per il futuro della squadra, che è in corsa con l’Inter per vincere il titolo. Le due contendenti si affronteranno con i padroni di casa a +13 in classifica sugli ospiti; si tratta del terzo vantaggio più ampio a favore della formazione partenopea, in un confronto diretto, nella storia del massimo torneo italiano. In verità, il Napoli è reduce da ben cinque successi casalinghi di fila, nei confronti della blasonata Juve, nei quali gli azzurri hanno realizzato 12 reti contro 4. Inoltre, vengono da un filotto di sei vittorie consecutive. Un bigliettoda visita non indifferente, sebbene mai fidarsi della compagine di Motta, ancora imbattuta in A. Riguardo alla formazione, nessuna novità, il tecnico salentino confermerà, in toto, l’undici visto al Gewiss Stadium. Putroppo, Buongiorno non ha smaltito del tutto l’infortunio, per cui il suo rientro è rimandato alla prossima gara con la Roma, all’Olimpico del 2 febbraio. Thiago Motta, invece ha il dubbio se far esordire o meno il neo acquisto Kolo Muani, giunto in prestito dal Psg. Tuttavia, pur se convocato, dovrebbe sedere in panchina a meno di sorprese dell’ultim’ora. Pertanto si presume che l’allenatore brasiliano riproponga gli undici che hanno battuto il Milan. Alla luce di tali indicazioni, ecco di seguito i possibili due schieramenti di Napoli – Juventus:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Passiamo ai numeri e alle curiosita della supersfida di Fuorigrotta, incominciamo col dire che, all’ombra del Vesuvio, regna l’ottimismo, la piazza napoletana non vede l’ora di assistere al big match; sugli spalti dello stadio, dedicato al Dio del calcio, non c’è più un buco libero, non esiste un tagliando neanche a pagarlo 1000 euro. Ritornando alle statistiche, registriano che azzurri e bianconeri si sono affrontati, in passato, in 157 occasioni ripartite tra A, B Coppa Italia, Supercoppa italiana e Divisione Nazionale. Lo score vede i partenopei soccombenti nei confronti della squadra piemontese, la quale vanta ben 85 successi contro 47, 51, infine, i pareggi. Le reti sono 279 per la Juventus e 208 quelle del Napoli. Un divario netto che, fortunatamente, negli ultimi tempi, ha dato vita ad un‘inversione di tendenza. Nello scorso torneo, peraltro da dimenticare in fretta, ci fu il successo, tra le mura amiche, dei partenopei per 2 a 1. La più recente sconfitta subita, all’allora San Paolo, ad opera dei giocatori a maglie a strisce non colorate, risale al campionato di serie A 2018/19, allorquando gli ospiti si imposero per 1 a 2. Direttore di gara sarà il fischietto padovano Chiffi.