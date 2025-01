Mercato Napoli – Garnacho si allontana, ora l’obiettivo è Adeyemi, esterno 22enne del Borussia Dortmund

Vista la richiesta troppo esosa dello United per cedere l’argentino Garnacho, il club di De Laurentiis ha deciso di ritirarsi dall’asta col Chelsea, per andare alla ricerca dell‘esterno 22enne del Boussia Dortmund Adeyemi. In questa sessione di mercato, pur avendo un bel budget da spendere, il Napoli non intende fare pazzie e non svenarsi, dal momento che tutti sanno dei milioni incassati dalla società per la vendita del georgiano e aumentano a dismisura la quotazione dei loro pezzi da 90. Adesso Karim Adeyemi è tornato, prepotentemente alla ribalta e il Ds Giovanni Manna sta tentando di convincere il club tedesco a cedere il giocatore ad una cifra consona al suo reale valore. Il Borussia pretende 45 milioni di euro e la dirigenza partenopea sta riflettendo. Qualora l’affare non si concretizzasse esiste un piano B che porta a Timo Werner, in prestito per sei mesi. Il calciatore, 29 anni a marzo, sembra stia risolvendo il problema muscolare che lo ha colpito, quindi sono già in corso dei contatti con il Tottenham, proprietario del casrtellino. Dopo un primo no, l’esterno che ha un ingaggio di sei milioni, si è aperto ad un eventuale traferimento all corte di Antonio Conte. Per il momento, non vi è ancora nulla di concreto. La società britannica valuta Adeyemi, all’incirca, 40 milioni di euro. Il Ds azzurro tratta e propone al giocatore un contratto fino al 2030. Staremo a vedere l’evolversi di quest’ultima operazione. L’allenatore partenopeo, però, ha chiesto anche un difensore pronto che sostituisca Rafa Marin che vuole tornare in patria al Villarreal.