EDITORIALE – Il Napoli al settimo cielo dopo aver inflitto la prima sconfitta in campionato alla Vecchia Signora

Editoriale post Juve.Napoli sette in pagel Napoli al settimo cielo, Napoli settima sinfonia, Napoli sette bellezze, Napoli settima meraviglia, Napoli, sette vittorie di fila. Napoli sette in pagella. Che dire di più. Questa squadra unita, compatta, orogliosa, reattiva e vogliosa di vincere come il suo leader in panchina, ancora una volta, non si è scomposta, dopo lo svantaggio subito e nella ripresa è ripartita come un freccia rossa alla ricerca del pari e del sucesso. Presto fatto, gli azzurri hanno messo sotto i bianconeri limitandoli nella loro metà campo per quasi tutto il secondo tempo, riuscendo a ribaltare il risultato con pieno merito. Il 2 a 1 finale, firmato Anguissa e Lukaku, rappresenta il settimo sigillo di fila, che porta la formazione di Conte a quota 53, a +6 dai nerazzurri milanesi, ovvero gli stessi punti raccolti in tutta la stagione passata. Che metamorfosi! Chi è l’artefice di questo ribaltone? Naturalmente Antonio Conte che ha saputo ridare un’anima e un’identità, completamente perdute nel disastroso torneo 2023/24. Il Napoli, ieri, ha messo in mostra una superiorità tecnica e di carattere peculiare delle squadre allenate del tecnico salentino. La sua mano è sotto gli occhi di tutti. Soltanto lui poteva risollevare una squadra a pezzi. Ora l’Inter comincia a tremare ed è sotto pressione perchè dovrà vincere obbligatoriamente per rispondere all’antagonista, ovviamente il Lecce è nettamente inferiore ai nerazzurri ma nel calcio nulla è scontato. Insomma, una prestazione magistrale di quasi tutta la squadra, in particolare nei seciondi 45 minuti in cui sono emersi i valori di Anguissa, al quinto centro stagionale, di Lukaku, Politano, Mc Tominay che ha procurato il penalty della vittoria e di Juan Jesus che non ha sbagliato una virgola. Stessa cosa dicasi per Spinazzola. Quest’ultimi erano sul piede di partenza ed invece sono stati importantissimi in questo frangente, stante l‘indisponibilità di Buongiorno e Olivera. Un plauso va anche a Meret, decisivo nei primi minuti di gioco, con una paratona su tiro da pochi metri di Yildiz. Viceversa un pò in ombra è apparso Lobotka meno preciso di altre gare . La rete di Kolo Muani è giunta in conseguenza di un suo errore in uscita. Ma ci sta, niente di trascendentale, non si può mai essere sempre al 100%. In verità, anche Neres non è stato il solito, forse la sua più brutta partita. Al mister non possiano che dare che la palma di migliore in campo, del resto lui è uno specialista degli scudetti, questo è poco ma certo, per cui il suo Napoli non mollerà mai la presa fino all’ultimo, poi alla fine vedremo il risultato, tuttavia il messaggio a Inzaghi è arrivato, adesso l’ex tecnico della Lazio non può permettersi passi falsi. Il guanto di sfida ai campioni d’Italia in carica è stato lanciato. Sicuramente, sarà un bel duello che renderà affascinante ed avvincente questo campionato, a differenza degli ultimi due, quando, prima il Napoli di Spalletti e poi i nerazzurri di Simone Inzaghi fecero il vuoto dietro.