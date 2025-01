Prepartita Napoli vs Verona – Nel pomeriggio Conferenza stampa della vigilia di Antonio Conte

Come di consueto, Antonio Conte, nel pomeriggio odierno terrà la rituale conferenza stampa della vigilia della partita. Il mister è, ovviamente, al corrente del probabile addio di Kvaratskhelia, però vorrebbe che questa vicenda non muti in una tragedia che possa deconcentrare la squadra. Assolutamente non bisogna far si che la partenza del georgiano influenzi il gruppo che è in lotta al vertice della classifica. Un eventuale contraccolpo psicologico potrebbe compromettere tutto. Sicuramente, quest’oggi, se qualcuno gli porrà una domanda sul possibile passaggio del numero 77 al Psg, il tecnico azzurro non si pronuncerà, chiedendo ai presenti di fargli soltanto domande sul match di domani sera, per dimostrare che il mercato è gestito dalla società che è padrona delle sue azioni. L’importante è non intaccare il numero dei componenti della rosa, ha affermato, Conte in precdenza.