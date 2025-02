ALLENATORE DEL MESE – Antonio Conte si aggiudica il prestigioso premio di migliore allenatore del mese di gennaio

Antonio Conte, a Napoli, sta facendo un vero e proprio miracolo. A giugno aveva trovato una squadra a pezzi, dopo il disastro dello scorso campionato ed è stato capace di rigenerare tanti calciatori che avevano fatto malissimo.Nel contempo ha immesso i nuovi acquisti da lui cercati erspressamente ed ha formato un mix che sta producendo risultati assolutamente imprevedibili. Non a caso, il suo Napoli è in testa alla classifica in piena solitudine, soltanto in uin paio di giornate ha perso lo scetgto che ora è saldamente nelle mani dei suoi giocatori. Ha pure vinto meritatamente lo scudetto d’inverno. Il suo lavoro lo sta premiando come è giusto che sia. La Lega, infatti, attraverso il sito ufficiale, lo ha insignito del trofeo Philadelphia Coach Of The Month, ovvero il titolo di migliore allenatore del mese di gennaio. La consegna del premio avverrà nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domani, 9 febbraio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.