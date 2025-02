ANTICIPO DI A, 24esimo turno – Secondo successo di fila della Juve che passa a Como per 2 a 1

Nell’anticipo del venerdì della 24esima giornata di serie A, la Juventus ha battuto il Como, in trasferta, per 2 a 1, grazie alla seconda doppietta del nuovo arrivato Kolo Muani .Per il francese, ex Paris Saint Germain, ben cinque reti in solo tre gare giocate; sicuramente un bel biglietto da visita per il calciatore che, in Francia, non è stato così prolifico. Nessun altro attaccante, negli ultimi trent’anni, aveva impattato con la nostra Serie A, con questi risultati. I bianconeri,al secondo successo consecutivo, salgono, così, momentaneamente, in quarta posizione, in attesa delle altre gare, in particolare quella della Lazio. Oggi sono in programma i soliti anticipi del sabato: si parte alle 15 con Verona – Atalanta, quindi alle 18 vanno in campo Empoli e Milan ed infine alle 20,45 c’è Torino – Genoa.