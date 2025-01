SERIE A ANTICIPI DEL SABATO – 22esimo turno, Napoli come un treno, k o Juve, vince pure l’Atalanta a Como, pari tra Empoli e Bologna

Negli anticipi del sabato di serie A, validi per la 22esima tornata di campionato, vincono Napoli e Atalanta rispettivamente contro la Juve, al Maradona, primo ko biaconero e contro il Como in trasferta. Pari, invece tra Empoli e Bologna al Castellani. Per la cronaca, la formazione azzurra, battendo i bianconeri, consegue la settima vittoria di fila che consente di allungare in classifica. I partenopei corrono come un treno, sebbene privi di pedine fondamentali come Buogiorno ed Olivera, infortunati e Kvaratskhelia, accasatosi a Parigi. Tifosi napoletani, in delirio, sognano il quarto tricolore. La compagine di Thiago Motta incappa nella prima sconfitta in campionato che ne rallenta la marcia verso la Champions. Quest’oggi si giocano altre quattro gare a partire dalle 12,30 con Milan – Parma, quindi, nel primo pomeriggio, in scena, in Friuli, Udinese e Roma, a seguire, alle 18, Lecce – Inter ed infine alle 20, 45in campo Lazio e Fiorentina. Il turno si completerà domani con gli ultimi due posticipi Venezia – Verona e Genoa – Monza.