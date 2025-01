CALCIOMERCATO – Il Napoli aspetta, impaziente, la risposta definitiva di Adeyemi, esterno del Dortmumd

IL Ds azzurro Giovanni Manna è sempre alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Al momento, vista l’irremovibilità dello United che pretende non meno di 65 milioni per il cartellino del 20enne Garnacio, il club di De Laurentiis si è fiondato, da qualche giorno, sull’esterno del Borussia Dortmund Adejemi, 23enne talento tedesco, il quale, però, non sembra molto convinto del trasferimento al Napoli. Con il Borussia c’è un’intesa di massima per una cifra sui 45 milioni di euro, ora sta al giocatore decidere. Adejemi , dopo un primo rifiuto, ci sta pensando e riflette sull’accettare o meno la proposta dei partenopei che è molto allettante. Ore caldissime, pertanto, per il mercato azzurro. Intanto, a Dazn, Manna ha rilasciato la seguente dichirazione :

“Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Tenteremo di valutare le diverse opportunità ma non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire il georgiano, rispettetando, tuttavia, i nostri parametri senza farci prendere per la gola”