LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Spinazzola e Rrahmani impeccabili, sottotono Lukaku e Neres

MERET 6,5: preciso nelle mischie e nelle uscite, una sicurezza.

Di LORENZO 6,5: spinge poco, ma dietro si rende spesso utile per chiudere ogni varco.

RRAHMANI 7: di testa le prende tutte, carrarmato.

JUAN JESUS 6,5: commette solo un errore, ma oltre al prezioso lancio per Spinazzola è tra i più bravi a far ripartire con precisione, soprattutto nel primo tempo, l’azione.

SPINAZZOLA 7: effervescente quando scende, lucido quando difende. E poi che gol il suo…

ANGUISSA 6: meno battagliero del solito, gara per lui senza infamia e senza lode.

LOBOTKA 6,5: copre e fa ripartire l’azione con la solita chirurgica precisione.

MCTOMINAY 6: pigro in un paio di ripiegamenti e un po’ egoista in contropiede quando invece di servire il compagno meglio posizionato và al tiro infruttuosamente.

POLITANO 6,5: prezioso in fase di ripiegamento e vivace sulla trequarti, fornisce il solito apporto di quantità e qualità.

LUKAKU 5,5: prova a difendere palla, operazione che non sempre gli riesce. E soprattutto nelle due occasioni in cui può far male si sgonfia teneramente.

NERES 6: meno intraprendente del solito, rinuncia a volte ad andare uno contro uno in contropiede, non da lui.

MAZZOCCHI 6: furbizia e ferocia agonistica, ma lui è un terzino, non è Kvara…

SIMEONE 6: combatte come al solito, ma i compagni non lo appoggiano adeguatamente.

RASPADORI S.V.: sembra entrare già stanco…