IL PUNTO SULLA A – Una 23esima giornata, nel segno dei minuti di recupero, per Inter e Napoli, vittorie per Juve e Fiorentina

Una 23esima giornata per le due antagoniste per il titolo, contrassegnata dai minuti di recupero, decisivi in un senso e nell’altro, per l’Inter in modo positivo, mentre per il Napoli in negativo, visto che i nerazzurri, in quel frangente, sono riusciti a trovare, nel derby col Milan, la rete dell”1 a 1 e invece gli azzurri hanno subito il gol del pareggio, da parte dei giallorossi. Dunque, per ora, tutto invariato in testa, con la squadra di Conte che mantiene i tre punti di vantaggio, in attesa del recupero del tempo restante di Fiorentina – Inter, come ricorderete, sospesa per il malore a Bove, che si disputerà giovedi 6 febbraio. Nella altre gare di questo turno, archiviate le vittorie del Lecce dell’Udinese e del Verona. nonchè il pari tra Atalanta e Torino, negli anticipi, la domenica di serie A ha registrato i successi della Juve sull’Empoli per 4 a 1 e della Fiorentina sul Genoa per 2 a 1. Intanto, domani torna la Coppa Italia con le partite dei quarti di finale. Aprirà le danze il match Atalanta – Bologna, in progranna allo Gewiss Stadoium alle ore 21 di martedi.