LE PAGELLE DEGLI AZZURRI:     Mazzocchi sbadato, ingressi avvilenti

MERET 6,5: alcuni ottimi interventi evitano la figuraccia ulteriore. DI LORENZO 6: in difesa è attento, ma oggi manca completamente la spinta. RRAHMANI 6: Lucca è un brutto cliente che contiene un po’ con le buone e un po’ con le cattive. JUAN JESUS 5,5: belli alcuni suoi lanci, il problema è che in difesa a volte sembra distrarsi un po’ troppo. MAZZOCCHI 5: errore clamoroso che consegna il pari all’Udinese ed evidenti imbarazzi sul lato sinistro. ANGUISSA 5,5: appannato e appesantito, come la maggior parte dei compagni. (70′ RASPADORI 5: quando è chiamato in causa, spesso delude) LOBOTKA 5,5: lento ed eccessivamente scolastico, non illumina mai il gioco come sa fare. (81′ Gilmour sv: sulla falsa riga del compagno che ha sostituito), Mc TOMINAY 6: sufficienza per il gol, ma francamente è risultato spesso estraneo al gioco, al di là di qualche lampo sporadico. POLITANO 6: finché regge atleticamente è l’unico a cantare e portare la croce. (70′ NGONGE 5: non ne indovina una giusta, avvilente), LUKAKU 5,5: Solet lo cancella letteralmente dal campo, un solo spunto prima di uscire degno di nota. (70′ SIMEONE 5,5: mal servito può fare poco o niente), NERES 5,5: meno effervescente del solito, è tra i pochi azzurri a provare comunque la giocata vincente. (87′ OKAFOR sv: è in forma deficitaria).

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu