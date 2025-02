Como vs Napoli – Occasione per Billing di debuttare con gli azzurri? Conte potrebbe impiegarlo al posto di Anguissa

L’allenatore del Napoli, dopo i tre mezzi passi falsi di fila, anche in virtù del risultatto dell’Inter di ieri, intende tornare alla vittoria per riprendersi il primato. Dunque, ha caricato al massimo i suoi al fine di dare una scossa significativa, oggi, contro i lariani. Rispetto alla formazione che ha giocato con la Lazio, Conte apporterà diverse novità, come il ritorno di Spinazzola sulla sinistra e di Politano sulla corsia destra. Inoltre, potrebbe essere la giornata in cui Billing avrà l’occasione del suo esordio con la maglia azzurra. Il danese, infatti, sarebbe in ballottaggio con Anguissa, che è diffidato; il camerunense potrebbe essere preservato per la partita clou di sabato prossimo al Maradona. Del resto, il centrocampista, nelle recenti apparizioni, non è sembrato nelle migliori condizioni, perciò, un turno di riposo potrebbe fargli bene. Per il resto, confermata la coppia d’attacco vista all’Olimpico, con Lukaku prima punta e Raspadori al suo fianco. Al Sinigallia, ci saranno circa mille sostenitori del Napoli, nel piccolo settore ospiti, al seguito della squadra.