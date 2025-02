LA PARTITA – Como-Napoli 2-1, gli azzurri cadono al Senigallia

Il Napoli perde al Senigallia contro il Como 2-1. Nel primo tempo autogol di Rrahmani, poi gli azzurri trovano il pari con Raspadori. Nella ripresa la squadra di casa raddoppia con Diao.

PRIMO TEMPO

Al 7’ passa in vantaggio il Como con un autogol di Rrahmani che effettua un retropassaggio per Meret, ma Meret non era nella traiettoria è il pallone termine in rete. Al 12’ ci prova il Napoli con Billing su calcio di punizione, ci arriva però il portiere che spedisce in angolo. Al 16’ arriva il pareggio del Napoli con Raspadori che approfitta di una disattenzione di Kempf, si invola in area e spedisce il pallone in rete. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 66’ conclusione di McTominay a tu per tu con Butez che si rende protagonista di una grande parata. Al 77’ torna in vantaggio il Como: Lobotka perde il pallone, ne approfitta Nico Paz, serve in area Diao che spedisce il pallone in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero

IL TABELLINO

Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret (72′ Cutrone), Perrone, Da Cunha (81′ Engelhardt); Paz, Strefezza; Diao (81′ Fadera). All. Fabregas.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (78′ Ngonge), Billing (62′ Anguissa), Lobotka (84′ Okafor), McTominay; Spinazzola; Lukaku (62′ Simeone), Raspadori. All. Conte.

Arbitro: Manganiello

Reti: 7′ aut. Rrahmani (N), 17′ Raspadori (N), 77′ Diao (C)

Ammoniti: Nico Paz (C), All. Fabregas (C), Di Lorenzo (N), McTominay (N), Simeone (N)

Mariano Potena