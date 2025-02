IL PUNTO SULLA A DOPO LA 26ESIMA GIORNATA – Cambio della guardia in testa alla classifica, dopo il k o del Napoli a Como, vincono poi Juve, Atalanta e Verona

Continua il momento poco brillante del Napoli di Conte che, nelle ultime quattro gare ha collezionato solo tre punti, frutto di tre pari e del k o per 2 a 1, di ieri sul lago di Como. In virtù di questo risultato inaspettato, l’Inter va in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sui partenopei, 57 a 56 e sabato prossimo, al Maradona, ci sarà lo scontro diretto in chiave scudetto. Nello stesso tempo, si fa avanti l’Atalanta che col 5 a 0 rifilato all’Empoli, al Castellani, entra di diritto nella lotta per la vittoria finale, avendo, oggi, solo tre punti in meno dei nerazzuirri di Inzaghi e due dagli azzurri. Dunque, non sarà più un duello ma un triello. Quarto successo di fila della Juventus , che batte il Cagliari per 1 a 0 in Sardegna. Vittoria fondamentale, infine, del Verona per 1 a 0, al Bentegodi, sulla Fiorentina. Il turno si chiuderà stasera con l’ultimo posticipo fra Roma e Monza.