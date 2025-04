ESCLUSIVA PA-Filippo Falco: “Per lo scudetto il Napoli deve crederci fino alla fine”

Ringraziamo Filippo Falco, ex calciatore del Benevento, attualmente in forza al Campobasso nel girone B di serie C, per la sua disponibilità. Filippo ci ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di mister Antonio Conte.

Filippo, qual è il tuo pensiero su questa corsa scudetto tra Napoli e Inter, visto che ci sono soltanto tre punti di distanza tra le due squadre?

“Penso che sarà una lotta serrata fino all’ultima giornata. Il Napoli sta disputando un campionato straordinario, mostrando grande solidità e determinazione. L’impronta di Antonio Conte è evidente: come in tutte le squadre dove approda. La sua esperienza e il suo carisma stanno facendo la differenza, e il Napoli è una squadra competitiva su tutti i fronti”.

Credi che la gara di lunedì prossimo tra Bologna e Napoli possa essere un crocevia importante della stagione? Considerando che l’ Inter ha sulla carta un match abbordabile contro il Parma?

“Il Napoli deve assolutamente approfittare del fatto che l’Inter sia ancora impegnata in Champions League, con ulteriori sfide da affrontare che potrebbero sottrarle energie preziose in campionato. Gli azzurri, dunque, non possono permettersi passi falsi: devono crederci fino in fondo”.

Qual è il calciatore del Napoli che per caratteristiche ti somiglia?

“Mi rivedo in alcuni aspetti del gioco di Matteo Politano: come lui, sono mancino e amo rientrare sul piede forte per calciare. Ovviamente non siamo identici nel modo di giocare, ma ci sono delle somiglianze che noto e in cui mi riconosco”.

Anche se può sembrare una domanda scontata, quanto ti sarebbe piaciuto giocare nel Napoli? Sono certo che con la tua fantasia avresti fatto impazzire i tifosi azzurri.

“Indossare la maglia del Napoli sarebbe stato un sogno, un’emozione unica. Ho sempre avuto l’onore e il piacere di affrontare questa squadra da avversario, sentendo sulla pelle la passione e il calore di un ambiente straordinario. Purtroppo non ci sono riuscito, ma va bene così: il calcio è fatto di percorsi diversi, e ogni esperienza ha il suo valore”.

Credito foto: FC Campobasso