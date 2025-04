Silvio Orlando al Teatro Verdi di Salerno il 4 aprile

Silvio Orlando ed il cast dello spettacolo “Ciarlatani” saranno protagonisti del prossimo appuntamento “Giù la maschera” in programma venerdì 4 Aprile alle ore 19.00 presso il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno.

L’incontro con il pubblico e la stampa “Giù la maschera”, condotto dal giornalista Peppe Iannicelli, permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino i protagonisti ed approfondire i temi dello spettacolo. La partecipazione a “Giù la maschera” è libera e gratuita.

Ciarlatani, in scena al Verdi di Salerno fino a domenica 6 aprile, racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini.

Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali. Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale e a ripensare la sua carriera. Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli anni ’80 scomparso e isolato dal mondo.

Ciarlatani sono anche diverse opere in una: ognuno di questi racconti ha uno stile, un tono e una forma particolari. Il racconto di Anna ha uno stile eminentemente cinematografico, con un narratore che ci guida, e in cui sogno e realtà si confondono.

La stagione di prosa del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno è organizzata dal Comune di Salerno con il Teatro Pubblico Campano ed il sostegno della Regione Campania.