Grande successo per la quarta edizione di Libro Aperto Festival

Baronissi, 6 aprile 2025 – Grande successo di pubblico e tanta partecipazione di famiglie, esperti di settore, autori e appassionati per la quarta edizione di Libro Aperto Festival.

A trionfare nelle cinque categorie di concorso sono:

Case Rosse di Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli (Editrice Il Castoro) – Premio Giuria Graphic Novel “Consorzio Ricrea”. La sezione Graphic Novel è nata in collaborazione con Comicon ;

e – Premio Giuria Graphic Novel La sezione Graphic Novel è nata in collaborazione con ; Il male che hai dentro di Marco Erba ( Rizzoli Editore ) – Premio Giuria Zoe – Sport e Letteratura “Fondazione Soglia” ;

( ) – Premio Giuria Zoe – Sport e Letteratura ; Bello il bosco ma non ci vivrei! di Angelo Mozzillo e Davide Panizza ( Il battello a vapore ) – Premio Giuria Zaira “Maestra Bice Tortorella” ;

e ( ) – Premio Giuria Zaira ; Scusa ma resto qui di Alessandro Barbaglia ( Mondadori ) – Premio Giuria Zenobia “Camera di Commercio Salerno” ;

( ) – Premio Giuria Zenobia ; Hijra di Saif ur Rehman Raja (Fandango Libri) – Premio Giuria Zobeide “Alchimia Broker”.

Anche quest’anno, Libro Aperto Festival si è svolto negli spazi CUS dell’Università degli Studi di Salerno e ha visto il coinvolgimento di studenti tra giurati e book ambassador, istituti scolastici, docenti, ospiti e relatori, con alcune delle firme più importanti del panorama letterario nazionale ed esperti di settore, sportivi, attori e musicisti, con masterclass, laboratori, letture animate, spettacoli, appuntamenti didattici, concerti e occasioni di gioco, confronto e formazione per bambini, ragazzi, giovani adulti e famiglie.

Tantissimi i temi affrontati nel corso della manifestazione, tra cui le sfide e i rischi del digitale nei processi delle identità dei giovani, tematiche legate alla violenza di genere, all’educazione ambientale, alla sostenibilità, alle innovazioni tecnologiche applicate alla didattica, sport, educazione alla lettura e sicurezza stradale.

Tante le firme importanti coinvolte durante questa quarta edizione, a partire dagli autori in concorso Maddalena Vaglio Tanet, Loris De Marco, Marta Palazzesi, Chiara Lico, Francesca Zoppei, Saif ur Rehman Raja, Marco Erba, Greta Olivo, Alessandro Barbaglia, Irene Carbone, Daniela Carucci, Angelo Mozzillo e Davide Panizza, Rita Petruccioli, Nicola Lucchi, Annalisa Strada, oltre alla partecipazione di Andrea Maggi, Eleonora Fornasari, Marco Magnone, Jan Paul Schutten, e di Karin Falconi, Giuseppina Pucciarelli e Valentina Mustaro.

La manifestazione, la cui direzione artistica è a cura della prof.ssa Angela Albarano, anche quest’anno è stata totalmente gratuita e aperta al pubblico e alla cittadinanza.

La direttrice artistica ha dichiarato: ”La quarta edizione di Libro Aperto Festival si chiude con il cuore colmo di gratitudine e lo sguardo già rivolto al futuro. Abbiamo vissuto giornate intense, ricche di incontri, emozioni e condivisione, in cui la cultura ha dimostrato ancora una volta la sua forza generativa, capace di creare legami, accendere passioni e aprire orizzonti.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa edizione: gli autori, le scuole, i partner, i volontari e l’incredibile pubblico che ci ha seguito con entusiasmo. Libro Aperto è molto più di un festival: è una comunità che cresce, edizione dopo edizione, intorno all’amore per i libri e le storie che ispirano cambiamento e consapevolezza.”

A condurre gli appuntamenti, insieme alla padrona di casa della kermesse, la prof.ssa Angela Albarano, ci sono stati Simonetta Bitasi e Manlio Castagna, Aurelio Viscusi, Marta Pepe e Tecla Iervoglini.

Non sono mancati eventi speciali come l’incontro con il giovane volto del cinema, l’attore Andrea Arru, coprotagonista del film rivelazione Il ragazzo dai pantaloni rosa, e l’incontro con l’autore internazionale Jan Paul Schutten, nell’ambito dell’iniziativa La scoperta dell’Olanda, promossa dalla Fondazione Nederlandese per la Letteratura e dall’Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia.

Grande successo anche per Andrea Maggi, scrittore e personaggio televisivo, che ha incontrato gruppi di lettura di diverse scuole e ha presentato il libro Il mio Socrate. Presente all’evento lo scrittore Manlio Castagna, con l’evento Come si legge una serie TV e con la presentazione del libro Di fuoco e seta. Presente anche Giuseppe Savino, che ha curato Breve Storia del Fumetto moderno: dall’illustrazione al Graphic Novel, una mostra che ha condotto lo spettatore dalle origini del fumetto fino al mondo del Graphic Novel.

Momenti di divertimento con lo spettacolo “Le Filippiche – Atto finale” di Filippo Caccamo, che si è svolto presso il Teatro Charlot di Capezzano (Sa) ed è stato promosso dal Comune di Pellezzano e da Eduiren.

Tante, inoltre, le case editrici coinvolte per questa quarta edizione della manifestazione, come Rizzoli, Tunué, Il Castoro, Giunti Editore, Fandango Libri, Mondadori, Edizioni Lavoro e Avagliano Editore, Abra Books Infanzia, Casa Editrice Dantebus, Sinnos editrice, BeccoGiallo, Einaudi, Battello a Vapore, Gribaudo, DeAgostini, Officina Editoriale Milena.

Quest’anno, la programmazione dei laboratori è stata ancora più ricca e variegata: novantasei eventi, tutti sold out!

Attività per bambini, ragazzi e adulti: laboratori didattici, di musica, laboratori creativi, di teatro, di lettura, di scrittura creativa, di yoga, di pasta di zucchero, di giochi da tavolo e attività di orientamento.

Tante le scuole partecipanti come Book Ambassador: Plesso Pesce e Plesso Coppola del I IC di Mercato San Severino, Plesso Sant’Antonio dell’ I.C. Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano, Plesso San Francesco d’Assisi della Direzione didattica Statale di Baronissi, Plesso Pugliano Capoluogo dell’IC Montecorvino Pugliano, IC di Curinga (CZ), IC Luigi Settembrini di San Leucio del Sannio (BN), Scuola Secondaria di Primo grado San Tommaso di Mercato San Severino, I.C. Montecorvino Rovella, I.C. Statale Valle Vitulanese (BN), I.C. Pascoli (BN), ITI G.B. Lucarelli (BN), Liceo Statale Alfano I, Convitto Nazionale T. Tasso, Scuola Italiana Aldo Moro di Bucarest.

Il contenitore Food Experience di Libro Aperto Festival, è stato a cura di BluuGuerritore, con il sostegno di Azienda Agricola Guerritore, Macelleria Aziendale Rinaldi, Pasticceria “Salute e Benessere”, Iasa, Caseificio Annalisa e Angelo Napoli – artigiano del gelato, Ristorante Daniele Gourmet.