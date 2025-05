LE INTERVISTE – Lecce, Giampaolo: la partita è stata dura, ma avremmo potuto fare risultato

Il Napoli espugna il Via del Mare e centra un successo fondamentale in chiave Scudetto. Decide la punizione di Raspadori. Ottimo Lecce nella ripresa che ha messo in difficoltà a più riprese la squadra di Conte. Nonostante la buona prestazione, però, i salentini vedono avvicinarsi il Venezia, distante ora solo un punto. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato Marco Giampaolo . Queste le parole del tecnico giallorosso. Come valuta la partita di oggi?”La partita è stata dura, abbiamo faticato all’inizio. Poi ci siamo aggiustati, è stato un match equilibrato ma la squadra è rimasta unita. Ci sono state poche occasioni, indirizzata da quel calcio di punizione. Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto”. Quanto saranno importanti le ultime tre?”Saranno fondamentali, dobbiamo stare uniti questa è l’unica via per la salvezza”. Come avete vissuto queste ultime settimane?”La squadra doveva fare il suo, eravamo legati a Graziano, era uno di noi. Viveva quotidianamente il Lecce, non è stato semplice. I calciatori dovevano offrire una prestazione di spirito, di attaccamento ad un fratello che abbiamo perso e lo abbiamo fatto sia a Bergamo che oggi. Come atteggiamento non si può dir nulla a questi ragazzi “.

Vincenzo Letizia

