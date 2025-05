Addio a Gianni Vasino: è stato uno dei volti più noti di 90° Minuto

Si è spento Gianni Vasino, una delle grandi voci del calcio italiano, volto noto del giornalismo. A partire dagli anni ’70 entrò infatti a far parte del programma televisivo Rai “90° minuto”. Ha detenuto il record per essere andato in onda ogni domenica sera per 22 anni consecutivi. Dal 1990 al 1995 fu anche il conduttore di uno storico programma di Rai 3: “A tutta B”, in tandem con Mariolino Corso. Lo scorso novembre aveva compiuto 88 anni: era nato a Serravalle, nel ferrarese, il 5 novembre 1936, ma era cresciuto a Sanremo. Dalla Rai venne assunto nel 1968. Ha scritto anche una serie di libri, l’ultimo è stato autobiografico: “Da 90° minuto alle Olimpiadi, cronache di 30 anni di sport”.

