Habemus Papam – Fumata bianca per il nuovo Papa Leone XIV ma, a breve ci sarà pure la fumata azzurra a sancire lo scudetto del Napoli?

Ieri pomeriggio è stato eletto il nuovo Papa che succede a Bergoglio. Fumata bianca che ha annuciato Robert Prevost, cardinale sessantanovenne, nativo di Chicago, come Obama, quale 276esimo successore di Pietro col nome di Leone XIV. Attivo su X, il primo Papa americano non aveva risparmiato critiche all’amministrazione Usa per la politica contro i migranti e per certe posizioni non proprio cristiane, tuttavia Trump gli ha fatto, subito, i complimenti. Le sue prime parole dal balcone di San Pietro sono state : “Che la pace sia con tutti voi“, Prevost sembra voler continuare la missione di Papa Francesco. Ma adesso passiano dal sacro al profano; dopo la fumata bianca papale, ci sarà pure quella azzurra che sancirà il quarto scudetto del Napoli? Chi lo sa, i presupposti ci sono tutti , l’augurio, ovviamente, è vedere realizzare, da parte della piazza partenopea, un qualcosa di incredibile solo ad agosto scorso.